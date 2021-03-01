Тимошенко рассказала, благодаря чему стала выглядеть моложе

01.03.2021, 16:20, Новости дня

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Нардеп и лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко в комментарии программе “Викриття”, которая 1 марта вышла на канале Кyiv Live заявила, что своими внешними преображениями обязана не пластическим операциям, а 30-дневному отдыху в компании семьи.

“Я долго не могла себе позволить этот отдых, но на новый год мы с семьей отдохнули, и, возможно, это немного повлияло и на внешний вид. Но, как вы видите, это быстро заканчивается, потому что темп работы слишком высокий”, – заявила политик.

ВИДЕОВидео: Телеканал Кyiv Live / YouTube

Комментируя в эфире передачи изменения внешности Тимошенко, украинский пластический хирург Сергей Дербак предположил, что политик могла сделать пластическую операцию.

“Глядя на лицо, видно, что была выполнена подтяжка лица, подтяжка век и контурная пластика, возможно, собственной жировой тканью”, – заявил он. Дербак не исключил. что операцию Тимошенко могла сделать за границей.

25 января Тимошенко на заседании согласительного совета Верховной Рады предстала в новом образе, который стал предметом обсуждения в социальных сетях. Пользователи предполагали, что Тимошенко могла сделать пластику. Политик также изменила прическу, появившись с локонами, которые были собраны заколкой на затылке.

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