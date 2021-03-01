 

Twitter могут оштрафовать на миллиарды рублей из-за запрещенного контента

01.03.2021, 16:18, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Социальная сеть с 2017 года не удалила более 2,8 тысячи материалов, содержащих опасный контент. Среди них – детская порнография, информация об изготовлении наркотиков, способах самоубийства и т.д.

Сумма штрафов по категориям составит от 6,8 до 20 миллионов рублей, уточнил Кирьянов. “А за каждое конкретное нарушение – от 3,4 млрд до 13,5 млрд рублей”, – добавил он.

Общественник напомнил, что на прошлой неделе ОП представила антирейтинг социальных сетей по наличию опасного контента. Больше всего деструктивной информации эксперты обнаружили в Twitter.

Если соцсеть и дальше будет закрывать глаза на наличие опасного контента, ей может грозить штраф до 20 миллионов рублей. И это в том случае, если суд будет применять закон по каждой категории, рассказал Кирьянов.

Если западные интернет-платформы ответят за каждое нарушение, то штрафы будут масштабнее. Twitter может заплатить до 6,4 миллиарда рублей, Facebook – до 23, Instagram – до 3,6, отметил общественник.

Но по сравнению с другими странами это небольшие штрафы, заметил Кирьянов. “Кроме того, мы давно убедились в том, что надеяться на добросовестное поведение онлайн-платформ не приходится, если оно не оговорено законом, несоблюдение которого грозит нарушителю реальными убытками”, – приводит слова общественника ТАСС.

По данным Роскомнадзора, соцсеть Twitter с 2017 года не удалила 2 862 опасных материала. РКН направил в администрацию интернет-платформы более 28 тысяч требований о блокировке подобного контента.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Мнение: Блестящая выставка изделий Фаберже открылась в Музеях Кремля

20.08 / Скандалы: «Глубокая заморозка»

03.02 / Ученые обнаружили связь между метаболическим синдромом и сердечно-сосудистыми заболеваниями

18.08 / Личное: Большое или маленькое?

02.11 / Путин поприветствовал финалистов конкурса “Большая перемена”

31.01 / Юлии Началовой могло бы исполниться 40 лет

07.10 / В Samsung Galaxy S21 будут аккумуляторы производителя взрывающихся батарей Galaxy Note7

02.02 / Пользователи Рунета выбрали лучший смартфон 2020 года

13.09 / За семь лет у чиновников в России изъяли имущество на 34,5 миллиарда рублей

21.12 / Скандалы: Я подарок вам принёс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска