Twitter могут оштрафовать на миллиарды рублей из-за запрещенного контента

01.03.2021, 16:18, Разное

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Социальная сеть с 2017 года не удалила более 2,8 тысячи материалов, содержащих опасный контент. Среди них – детская порнография, информация об изготовлении наркотиков, способах самоубийства и т.д.

Сумма штрафов по категориям составит от 6,8 до 20 миллионов рублей, уточнил Кирьянов. “А за каждое конкретное нарушение – от 3,4 млрд до 13,5 млрд рублей”, – добавил он.

Общественник напомнил, что на прошлой неделе ОП представила антирейтинг социальных сетей по наличию опасного контента. Больше всего деструктивной информации эксперты обнаружили в Twitter.

Если соцсеть и дальше будет закрывать глаза на наличие опасного контента, ей может грозить штраф до 20 миллионов рублей. И это в том случае, если суд будет применять закон по каждой категории, рассказал Кирьянов.

Если западные интернет-платформы ответят за каждое нарушение, то штрафы будут масштабнее. Twitter может заплатить до 6,4 миллиарда рублей, Facebook – до 23, Instagram – до 3,6, отметил общественник.

Но по сравнению с другими странами это небольшие штрафы, заметил Кирьянов. “Кроме того, мы давно убедились в том, что надеяться на добросовестное поведение онлайн-платформ не приходится, если оно не оговорено законом, несоблюдение которого грозит нарушителю реальными убытками”, – приводит слова общественника ТАСС.

По данным Роскомнадзора, соцсеть Twitter с 2017 года не удалила 2 862 опасных материала. РКН направил в администрацию интернет-платформы более 28 тысяч требований о блокировке подобного контента.