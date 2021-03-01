Ученые заявили, что короткие медитации эффективны в снижении стресса и тревоги

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01.03.2021, 16:16, Разное
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Исследователи признают, что медитация – эффективный и доступный способ для понижения стресса, тревожности и симптомов депрессивных состояний. Также узнали, что нет большой взаимосвязи между числом практик и улучшением психологического здоровья.
Ученые из Бразилии и Португалии смогли собрать информацию о 34 студентах, учившихся на старших курсах бакалаврата в университете в Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии. Участники проходили специальный курс «меньше стресса» во время написания работы для дипломирования. Итоги исследования продемонстрировали, что симптоматика депрессивных состояний, страха и тревоги значительно снижалась после непродолжительного медитирования. Нормальные результаты в тестировании на уровень депрессии показали 31 из 34 испытуемых, по тревоге 23 человека, по стрессу 21 участник. Также уменьшилось число людей с тяжелой симптоматикой.

Эксперты сообщают о важности того, что они не обнаружили большой корреляции между числом медитативных практик и нормализацией психологического здоровья. Огромную научную ценность имеет то событие, что даже временное вмешательство улучшало состояние участников.

Источник: incrussia.ru



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