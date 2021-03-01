Виктория Савкеева боялась, что актер Сергей Астахов женат

01.03.2021, 16:16, Разное

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Во время съемок программы «Когда все дома» бывшая учительница Виктория Савкеева пояснила свою историю любви с Сергеем Астаховым. Она призналась, что в начале отношений боялась, что актер женат.

Пара счастлива вместе уже восемь лет, но официально свои отношения они не регистрировали. Учительница младших классов познакомилась с артистом в 2013 году в ночном клубе, где отмечали Хэллоуин. Сергей Астахов признался, что уже собирался покидать вечеринку, когда внезапно увидел в дверях будущую гражданскую супругу. Он решил остаться, а в конце вечера взял у новой знакомой номер телефона.

Виктория Савкеева, которая оставила работу в гимназии и теперь помогает возлюбленному с гастрольной деятельностью, долго сомневалась по поводу этого романа. Она много раз спрашивала у Сергея Астахова, женат он или нет. Только спустя полтора года учительница осознала, что у него серьезные намерения. На момент знакомства с ней актер уже был разведен со второй супругой. Виктория Адельфина подарила ему дочь Марию, которой уже 23 года.

В нынешних отношениях, как признается актер, он абсолютно счастлив. Он пошутил, что возлюбленная «не зовет его в ЗАГС». По словам звезды нового сериала «Девушки с Макаровым», официальная регистрация находится у них «на 176-м месте в списке дел». Если Виктория Савкеева захочет, то он готов расписаться. Артист считает, что штамп в паспорте не застрахует ни от чего, а они и так живут как муж и жена.