Ученые обнаружили останки самого крупного и древнего аргентинского титанозавра

01.03.2021, 16:16, Разное

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В Аргентине исследователи нашли останки самого крупного титанозавра, чья длина могла составлять не менее 20 метров. На данный момент это существо является наиболее крупным и древним динозавром своего вида, о котором известно научному сообществу.

В прошлом титанозавры были крупнейшими динозаврами на планете. В среднем их длина достигала 12 метров, а вес мог превышать 30 тонн. Сегодня их окаменелые останки находят в Южной Америке, на территории юга Европы и в Юго-Восточной Азии. Однако цельную картину о том, как появились первые зауроподы, в группу которых включают титанозавров, исследователи на сегодняшний день составить не могут.

В то же время в Патагонии недавно палеонтологи нашли окаменелые останки титанозавра. Данный экземпляр получил название Ninjatitan zapatai в честь участников экспедиции. Возраст останков составляет не менее 140 млн лет. При жизни динозавр мог достигать 20-метровой длины, что делает его самым крупным среди пресмыкающихся. Кроме того, теперь исследователи полагают, что родиной титанозавров была Южная Америка, именно с ее территории они начали расселяться по планете и делиться на семейства и роды.

Источник: glas.ru