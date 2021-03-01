 

Экс-президента Франции Саркози приговорили к тюремному сроку

01.03.2021, 15:58, Новости дня
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Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен судом Парижа к трем годам лишения свободы, два из которых условно.

Он стал первым экс-президентом республики, получившим реальный срок, передает РИА «Новости».

Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год, обвинялся в коррупции и торговле влиянием.

По версии следствия, Саркози через своего адвоката обещал помочь бывшему высокопоставленному сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L’Oreal. У следствия было несколько тысяч записей перехваченных телефонных переговоров Саркози на эту тему.

Прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы. Процесс по «делу о прослушке» завершился 11 декабря 2020 года.



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