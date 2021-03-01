В Совфеде обвинили Совет Европы в нежелании защищать права русскоязычных

01.03.2021, 15:58, Новости дня

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Совет Европы не стремится на деле защищать права русскоязычных граждан, хотя и заявляет о верховенстве права, сообщил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в ходе выступления на слушаниях, посвященных 25-летию членства РФ в СЕ.

«Накануне юбилея вступления РФ в Совет Европы я открыл главную страницу на сайте организации. И первая, главная новость звучит так: «Семь лет аннексии Крыма Россией», – передает его слова РИА «Новости».

Косачев заявил, что хотел бы услышать, что «Совет Европы обеспокоен практикой закрытия СМИ на Украине, если уж речь идет об украинской тематике, или обеспокоен нарушением прав русскоязычных граждан, или водной блокадой Крыма».

По словам сенатора, «говоря о верховенстве права, Совет Европы, включая ПАСЕ, уходит от своих принципов». «Когда мы говорим о возможной конфронтации РФ и СЕ, дело не в нас», – отметил он.

Косачев пояснил, что на своем сайте СЕ говорит о защите национальных прав меньшинств, но в этом перечне нет русскоязычных граждан. Сенатор полагает, либо организация считает русскоязычных на Украине коренными жителями, и тогда должны соблюдаться все их права, либо «считает русскоязычных граждан меньшинством на Украине, Латвии, то тогда СЕ кривит душой и не собирается заниматься защитой их прав».

Он добавил, что основные проблемы в отношениях между Россией и Советом Европы провоцирует ПАСЕ. При этом он отметил, что российской делегации не просто работать в этой Парламентской Ассамблее.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления РФ в СЕ. В сообщении он отметил отсутствие реакции Совета Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики.