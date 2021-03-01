В Днепре депутат назвал русский язык «восточно-украинским»

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01.03.2021, 15:58, Новости дня
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Депутат Днепровского облсовета от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Геннадий Гуфман начал обращение к коллегам на украинском языке, однако затем попросил сказать несколько слов на «восточно-украинском языке», подразумевая русский язык.

«Если можно, я буквально несколько слов на восточно-украинском языке», – сказал депутат и в сессионном зале послышался смех, информирует портал InfoResist.

Ранее в городе Днепр одиннадцатиклассник устроил скандал на уроке патриотического воспитания из-за разговора с украинскими военными на русском языке, рассказал его отец Алексей Пономаренко.

Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.



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