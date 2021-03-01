Мнение: ЗАЧЕМ вообще в стране нужны депутаты?

01.03.2021, 15:52, Разное

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Один человек на “Дзене” задал очень хороший вопрос – зачем, мол, вообще в стране нужны те путаны в Госдуре… или нет, депутаны… А, вспомнил, депутаты. И я задумался – а действительно, таки ЗАЧЕМ? Принимать тупые законы, убивающие своим дебилизмом? Увеличивать бюджет себе каждый год на миллиард (пруфы здесь, если ура-патриоты опять завопят о каком-то “вранье”: https://newizv-ru.turbopages.org/newizv.ru/s/news/economy/31-10-2019/finansirovanie-gosdumy-i-sovfeda-v-sleduyuschie-2-goda-vozrastet-na-20), а потом устраивать художественный свист на тему, что в стране нет денег для всех пенсионеров и именно поэтому пришлось поднять пенсионный возраст? А ЗА ЧТО им вообще платить такие деньги, за уже упомянутые дебильные законы или за крестики-нолики на собраниях? Их партнёры из секты Свидетелей Великой России так за них топят (один их любовник, например, мне так и доказывал, что-де высокомудрые депутаты принимают только абсолютно правильные законы, например, насчёт валежника; уверен, если бы проворовительство ввело обязательные субботние изнасилования шваброй, как в анекдоте, ура-патриоты и этот закон бы тоже радостью защищали), так пусть хоть раз скажут, ЗАЧЕМ же таки нужна стране вся эта Госдура и какая от неё польза!

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