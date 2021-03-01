В Раде зарегистрировали законопроект о продлении экспортной пошлины на металлолом на пять лет

01.03.2021, 15:30, Новости дня

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В парламенте Украины 1 марта зарегистрировали законопроект №5175, который предполагает продление пошлины на экспорт металлолома на пять лет в размере €58 за тонну.

На момент публикации новости текст законопроекта и пояснительную записку к нему в карточке на сайте Верховной Рады еще не опубликовали, но информационное агентство “Минпром” пишет, что авторы документа акцентируют внимание на положительном действии пошлины, которая с момента введения в 2016 году снизила экспорт заготовленного в Украине металлолома с 39,1% от его внутреннего потребления в 2015 году до 1,27% в январе-ноябре 2020 года.

“Благодаря обеспечению устойчивого доступа отечественных металлургических предприятий к лому внутренней заготовки его дефицит на украинском рынке постепенно сократился с 0,85 млн тонн в 2015-м до 0,6 млн тонн в 2016 и до 0,3 млн тонн в 2017-м, а начиная с 2018-го украинские металлурги не сообщали о дефиците с обеспечением заготовленным в Украине ломом. Это наглядно свидетельствует об уместности и своевременности поэтапного повышения ставки вывозной таможенной пошлины на лом до 58 евро за тонну”, – цитирует издание пояснительную записку.

Сохранение экспортной пошлины на этом уровне приведет к дополнительному росту ВВП на 0,03%, сохранению около 21,5 тысяч и созданию еще около 3,5 тысяч рабочих мест, убеждены авторы законопроекта. Также они считают, что пошлина в 58 евро за тонну позволит избежать дефицита металлолома на внутреннем рынке, сократит потребление энергоресурсов и выбросов СО2. Среди положительных эффектов нардепы указывают дополнительные инвестиции в металлообрабатывающую отрасль Украины, и технологическое переоснащение предприятий, что особенно актуально в условиях европейского “зеленого” курса Украины.

Если законопроект не будет принят и действие пошлины не продлят, то Украина потеряет рабочие места, 1 млрд грн налоговых поступлений, а темпы развития экономики замедлятся на 0,24%, так как отрасль недополучит в первый год отмены пошлины 817 млн тонн сырья, сказано в пояснительной записке. Дефицит металлолома на рынке Украины в таком случае достигнет 23%, отмечают нардепы.

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