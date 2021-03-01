На севере Москвы благоустроят около 400 дворов по программе “Мой район”

01.03.2021, 15:28, Разное

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По программе “Мой район” в Москве благоустраиваются дворы, высаживаются деревья, обустраиваются детские и спортивные площадки. На территории “спальников” появляются новые комфортные места для прогулок и отдыха.

В новом сезоне комплексное благоустройство московских районов продолжится. Большая работа предстоит в Северном административном округе.

Там приведут в порядок общественное пространство у метро “Петровский парк”: отремонтируют проезжую часть, установят фонари и скамейки, на пешеходных дорожках появится плитка. Для автомобилистов оборудуют парковочные места. Территорию у станции озеленят деревьями и кустарниками.

В рамках программы “Мой район” на севере столицы благоустроят порядка 400 дворов. Там обновят детские площадки и места занятий спортом, отремонтируют дороги и тротуары, восстановят газоны, высадят цветы.

Территорию у образовательных учреждений тоже обновят. Рядом со школами установят велопарковки, оборудуют футбольные поля с искусственным покрытием, обустроят новые цветники.

В соседнем Северо-Западном административном округе благоустройство ждет свыше 150 объектов, среди них 100 дворов. В порядок приведут и территории у строящихся станции метро “Улица Народного Ополчения” и Щукинская МЦД-2. Там заменят асфальт, высадят деревья, поставят новые скамейки. Автолюбители смогут оставлять транспорт на парковке.

На другом конце города, в Юго-Восточном административном округе, благоустроят территории у станций МЦД Курьяново и Печатники. Эти локации ждет озеленение. У станций появятся парковки и современные остановочные павильоны, где можно будет зарядить телефоны и подключиться к городской сети Wi-Fi.

“Мой район” в ЮВАО затронет и территории рядом со школами. Там отремонтируют проезжую часть, пешеходные дорожки, приведут в порядок детские и спортивные площадки.

Комплексное благоустройство продолжится также в Троицком и Новомосковском округах. В этом сезоне в ТиНАО приведут в порядок около 60 дворов, пешеходных маршрутов и территории у шести школ. А в Зеленограде в 2021 году в программу “Мой район” войдут около 40 объектов.

Философия программы предполагает, что удобными для жизни должны быть все городские локации. Во московских районах должна быть качественная городская среда и социальная инфраструктура, вне зависимости от того, центр это или “спальник”. Программа реализуется при помощи самих жителей, которые выступают с предложениями по благоустройству.