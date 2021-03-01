В сухопутные войска России на вооружение поступят новые боевые машины пехоты

01.03.2021, 15:26, Разное

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Соединения российских Сухопутных войск получат модернизированные БМП-2 с новым модулем «Бережок» и БМП-3. Разработкой боевых машин пехоты отечественный ВПК занимался в рамках Гособоронзаказа, распределять технику по подразделениям будет Минобороны РФ.

После модернизации удалось повысить мобильность БМП-2 с боевым модулем «Бережок», оснастить дополнительным вооружением и повысить его защиту. Боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава, способна сражаться на воде и на суше в любое время суток. На борту БМП-2М несет пушку калибра 30 мм с автоматическим гранатометом и противотанковый ракетный комплекс «Корнет».

У БМП-3 маневренность, огневая мощь и защита еще более высокая, чем у младшей модели. Данная боевая машина может сражаться также с воздушными целями. Штатное вооружение БМП-3 включает: орудие калибра 100 мм, автоматическую пушку калибра 30 мм, пулемет ПКТ калибра 7,62 мм и систему для запуска дымовых грант.

Источник: vestnik-rm.ru