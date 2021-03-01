Дана Борисова назвала возможные причины смерти экс-солистки Little Big

01.03.2021, 15:26, Разное

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Ведущая Дана Борисова прокомментировала смерть бывшей солистки популярной группы Little Big Анны Кастельянос. При первой встрече с ней блондинка была поражена силой духа артистки.

Минувшей осенью Анна Кастельянос принимала участие в съемке программы «Star Парад с Даной Борисовой». В ходе интервью артистка произвела на ведущую впечатление очень сильного человека. Анну Каст волновали вопросы экологии, она даже старалась дома сортировать мусор. Борисова уверена, что исполнительница обладала уникальной внутренней энергией.

В последнее время Анна Кастельянос практически не покидала пределы своей квартиры в Петербурге, поскольку страдала сильными болями в спине. Один из волонтеров постоянно приходила к ней для оказания помощи. Артистка имела третью группу инвалидности, но это не мешало ей работать на сцене.