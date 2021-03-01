Лидер Little Big Прусикин подтвердил смерть экс-солистки группы

01.03.2021, 15:26, Разное

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Лидер группы Little Big Илья Прусикин прокомментировал смерть экс-солистки Анны Каст. Публикацию, посвященную ей, он обнародовал в социальной сети Instagram.

Илья Прусникин подтвердил информацию о кончине артистки. Он рассказал, что вместе с Анной Каст и Олимпией начинал зарождаться коллектив Little Big, но в дальнейшем пути исполнителей разошлись.

По словам Прусникина, в Анне Каст жизненной энергии и силы было больше, чем во всех остальных участниках группы. Однако судьба относительно нее распорядилась иначе. Несмотря на все обстоятельства, для солиста Little Big артистка навсегда останется живой.

Анна Каст приняла решение уйти из группы, несмотря на то, что коллектив был уже очень популярным в РФ и Европе. Дети видели ее клипы в детском саду, а это не нравилось воспитателям и родителям. Артистки не стало накануне, тело было обнаружено волонтером, которая помогала знаменитости последние полгода. Имеется информация, что Каст страдала от сильных болей в спине.