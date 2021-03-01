 

Госдума может приравнять имена нацистских преступников к нецензурной брани

01.03.2021, 15:11, Разное
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В Госдуму внесен законопроект, в соответствии с которым имена нацистских преступников будут приравнены к нецензурной брани – их запретят применять публично и в СМИ.

“Это одна из мер в рамках пакета законодательных инициатив, направленных на защиту ветеранов”, – отметил депутат Дмитрий Вяткин. По его словам, необходимо оградить пожилых людей от упоминаний руководителей Третьего рейха.

Депутат заявил, что парламентарии разработают перечень легальных синонимов, которые будет разрешено использовать в СМИ и научно-публицистической литературе. Так, вместо слова “Гитлер” предлагается использовать выражения “берлинский политик”, “художник-неудачник” или даже “обезумевший ефрейтор”. А нарушителям будет грозить штраф в размере 1 000 000 рублей или реальное заключение от 1,5 до 3 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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