В ДНР оценили заявление представителя Киева об «освобождении» Донбасса

01.03.2021, 15:08, Новости дня

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Заявления представителей Киева об «освобождении» Донбасса в течение 10 лет являются милитаристскими, сообщил пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Владислав Московский.

«Украинская делегация в контактной группе с начала года всеми силами демонстрирует свою милитаристскую риторику. Не исключением стали и входящие в делегацию Украины общественные эксперты… Хочется уточнить у общественного эксперта украинской стороны, от кого конкретно он и киевская власть собираются «освобождать» Донбасс», – передает его слова РИА «Новости».

Московский напомнил, украинские силовики за последние недели значительно усилили интенсивность обстрелов ДНР, в том числе из тяжелого вооружения. Также, по словам пресс-секретаря, Киев предпринимает попытки политического давления через препятствование пропуску гуманитарных грузов ООН и Красного Креста в республику.

«Все эти действия позволяют сделать вывод, что господин Гармаш и его руководство ставит перед собой цель «освободить» Донбасс в том числе от мирного населения, которое в силу своей гражданской позиции так неугодно украинским властям. ДНР не допустит этого», – добавил Московский.

Он подчеркнул, что республика по-прежнему привержена минским соглашениям, но «в случае роста угрозы для гражданского населения, ДНР способна адекватно ответить на любые агрессивные действия со стороны официального Киева».

Напомним, член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины, журналист Сергей Гармаш заявил, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в течение ближайших десяти лет.

Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма.

Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.

В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, «Минск-2») – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и РФ в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.