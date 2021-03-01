В Wintershall Dea заявили об отсутствии проблем с финансированием «Северного потока – 2»

01.03.2021, 15:08, Новости дня

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Компания Wintershall Dea считает, что с финансированием строительства «Северного потока – 2» не будет проблем, сообщил член правления Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке, а также за газотранспортные проекты Тило Виланд на международном дискуссионном клубе «Валдай».

По его словам, введенный ранее в эксплуатацию «Северный поток – 1» в настоящий момент загружен максимально. По его словам, он является очень современной и экологичной системой, что также помогло обеспечить надежные поставки газа в Европу, передает РИА «Новости».

«Все стороны-участники этого проекта («Северный поток – 1») это тоже наблюдали, видели, насколько эти поставки надежны. И поэтому я не думаю, что с финансовой стороны могут быть какие-то проблемы (для «Северного потока – 2»). Но опять же, финансовая сторона обеспечена компаниями, участвующими в проекте, они продемонстрировали, что могут бороться с существующими проблемами», – сказал Виланд.

Ранее он заявил, что Газпром и Wintershall Dea в рамках программы научно-технического сотрудничества ищут возможность транспортировки водорода с природным газом по действующим трубопроводам.

Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям.

В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.