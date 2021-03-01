 

«Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука возглавила партийный рейтинг на Украине

01.03.2021, 15:08, Новости дня
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Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) лидирует в рейтинге политических сил, сейчас поддержать ее готовы 23,5% жителей, следует из данных опроса Киевского института социологических и маркетинговых исследований.

Второе место в рейтинге занимает возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко партия «Европейская солидарность» – за нее готовы проголосовать 19,2%, третье – партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» – 16,3%, передает ТАСС.

В пятерку рейтинга попали партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» и «Партия Шария», которую поддерживают 9,4% и 5% украинцев соответственно. Как отметил директор института Андрей Дягиль, ОПЗЖ особенно популярна на юго-востоке Украины. Также, по его мнению, будет набирать рейтинг и «Партии Шария», поскольку в отношении ее лидера – Анатолия Шария – сейчас ведется уголовное преследование. Что касается рейтинга политиков, то здесь по-прежнему лидирует Владимир Зеленский, за которого прямо сейчас готовы проголосовать 18,7% жителей. Далее следует Порошенко – 17,1% и председатель ОПЗЖ Юрий Бойко – 10,2% «Если бы выборы проводились в ближайшее время, то во второй тур попали бы Зеленский и Порошенко. У них небольшой разрыв», – сказал Дягиль.

Уточняется, что опрос проводился с 25 по 28 февраля 2021 года, были опрошены 3 тыс. респондентов методом телефонного интервью во всех областях Украины.

Ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что рейтинг Зеленского упал до уровня Порошенко.

В начале февраля почти половина украинцев высказались за досрочные выборы президента.



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