Аманда Сейфрид, Джаред Лето, Кейт Бланшетт и другие на “виртуальной” ковровой дорожке “Золотого глобуса”

01.03.2021, 14:52, Разное

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Пока в Москве была глубокая ночь, на другой стороне планеты произошло первое крупное светское событие 2021 года — 78-я церемония вручения кинопремии “Золотой глобус”. Лучшими актерами в кино и сериалах за прошлый год стали Андра Дей, Чедвик Боузман (посмертно), Эмма Коррин, Саша Барон Коэн, Розамунд Пайк и другие. Полный список лауреатов смотрите здесь.

Часть мероприятия прошла офлайн в отеле The Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес. На сцене концертного зала ведущие объявляли победителей и развлекали немногочисленных гостей, которым удалось пройти по красной ковровой дорожке. Среди них оказались Марго Робби, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Джейн Фонда и другие.

Остальным пришлось присоединиться к церемонии по видеосвязи в Zoom. Кстати, номинантов премии Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association) также объявляли в ходе онлайн-трансляции. Истосковавшиеся по светским раутам звезды подошли к своим образам очень ответственно, несмотря на то что им пришлось просидеть в нарядах на диване. Десятки модных домов одели знаменитостей в платья и костюмы своих последних коллекций, а сами звезды, в свою очередь, устроили домашние фотосессии — кто дома, кто на улице. Мы собрали самые запоминающиеся образы.

Николь Кидман в Louis Vuitton

Кейт Бланшетт в Schiaparell

Эмма Корин в Miu Miu

Джаред Лето в Gucci

Джейн Фонда

Аманда Сейфрид в Oscar de la Renta

Рене Зеллвегер

Лили Коллинз в Saint Laurent

Эль Фаннинг в Gucci

Кейли Куоко в Oscar de la Renta

Кейт Хадсон

Галь Гадот в Givenchy

Сара Полсон в Prada

Розамунд Пайк

Джейми Ли Кертис

Виола Дэвис в Lavie by CK

Джиллиан Андерсон в Dior