Аманда Сейфрид, Джаред Лето, Кейт Бланшетт и другие на “виртуальной” ковровой дорожке “Золотого глобуса”
01.03.2021, 14:52,
Разное
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Пока в Москве была глубокая ночь, на другой стороне планеты произошло первое крупное светское событие 2021 года — 78-я церемония вручения кинопремии “Золотой глобус”. Лучшими актерами в кино и сериалах за прошлый год стали Андра Дей, Чедвик Боузман (посмертно), Эмма Коррин, Саша Барон Коэн, Розамунд Пайк и другие. Полный список лауреатов смотрите здесь.
Часть мероприятия прошла офлайн в отеле The Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес. На сцене концертного зала ведущие объявляли победителей и развлекали немногочисленных гостей, которым удалось пройти по красной ковровой дорожке. Среди них оказались Марго Робби, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Джейн Фонда и другие.
Остальным пришлось присоединиться к церемонии по видеосвязи в Zoom. Кстати, номинантов премии Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association) также объявляли в ходе онлайн-трансляции. Истосковавшиеся по светским раутам звезды подошли к своим образам очень ответственно, несмотря на то что им пришлось просидеть в нарядах на диване. Десятки модных домов одели знаменитостей в платья и костюмы своих последних коллекций, а сами звезды, в свою очередь, устроили домашние фотосессии — кто дома, кто на улице. Мы собрали самые запоминающиеся образы.
Николь Кидман в Louis Vuitton
Кейт Бланшетт в Schiaparell
Эмма Корин в Miu Miu
Джаред Лето в Gucci
Джейн Фонда
Аманда Сейфрид в Oscar de la Renta
Рене Зеллвегер
Лили Коллинз в Saint Laurent
Эль Фаннинг в Gucci
Кейли Куоко в Oscar de la Renta
Кейт Хадсон
Галь Гадот в Givenchy
Сара Полсон в Prada
Розамунд Пайк
Джейми Ли Кертис
Виола Дэвис в Lavie by CK
Джиллиан Андерсон в Dior
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