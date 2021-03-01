 

CNBC – в США разочарованы отказом Ирана участвовать в неформальных переговорах по ядерной программе

01.03.2021, 14:46, Новости дня
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Иран отказался участвовать в неформальной встрече со странами, подписавшими с ним в 2015 году ядерное соглашение, пишет CNBC. Тегеран настаивает на том, что США прежде должны снять со страны санкции. В Белом доме, в свою очередь, выразили разочарование в связи с решением иранских властей, заявив при этом о своей готовности возобновить «конструктивную дипломатию».


Reuters

Иран отклонил приглашение мировых держав, подписавших ядерное соглашение 2015 года, которые пожелали обсудить возможное возвращение Тегерана за стол переговоров, пишет CNBC. Как отмечается в статье на сайте телеканала, иранские власти настаивают на том, что вначале США должны снять с их страны санкции.

Отказ Тегерана стал серьёзным препятствием для усилий администрации Байдена по восстановлению соглашения.

«Учитывая недавние действия и заявления США и трёх европейских держав, Иран считает, что сейчас не время для неформальной встречи с этими странами, которую предложил глава внешнеполитического ведомства ЕС», — заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Белый дом заявил в воскресенье, что администрация Байдена разочарована решением Ирана пропустить неформальную встречу с США и другими странами, подписавшими договор 2015 года: Францией, Германией, Великобританией, Россией и Китаем.

«Хотя мы разочарованы ответом Ирана, мы по-прежнему готовы возобновить конструктивную дипломатию для обоюдного возвращения к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, — заявил каналу NBC News один из высокопоставленных представителей администрации. — Мы обсудим с нашими партнёрами по «P5+1» (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия. — ИноТВ) наилучший путь вперёд».

Администрация Байдена ранее заявляла, что хочет возобновить ядерную сделку, но не будет приостанавливать действие санкций до тех пор, пока Тегеран не вернётся к соблюдению договорённостей. Тегеран, в свою очередь, отказывается вести переговоры, пока санкции США остаются в силе.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан в 2015 году при посредничестве администрации Обамы. Этот документ снимал с Ирана болезненные санкции, из-за которых ранее экспорт иранской нефти был сокращён примерно вдвое. В обмен на ослабление ограничительных мер Тегеран согласился свернуть часть своей ядерной программы и открыть свои объекты для более масштабных международных инспекций.

В 2018 году тогдашний президент Дональд Трамп сдержал предвыборное обещание и вывел Соединённые Штаты из СВПД, назвав это «худшей в истории сделкой».

Как отмечается в статье, США и их европейские союзники считают, что у Ирана есть амбиции по разработке ядерной бомбы. Тегеран это обвинение отрицает.



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