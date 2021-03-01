«Вести» выяснили, почему вакцина от коронавируса на Украине идёт в утиль

01.03.2021, 14:46, Новости дня

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В украинском Профсоюзе медиков считают, что массовая вакцинация в стране провалилась. Как пишут «Вести», врачи и военные отказываются уколоться, объясняя это недоверием к завезённой на Украину вакцине и непрозрачностью её закупки. Более того, вакцину даже приходится утилизировать, так как истекает срок годности.



Reuters

На прошлой неделе на Украине начался первый этап вакцинации от коронавируса. Как пишут «Вести», за первые три дня вакциной Covishield, которую по лицензии производят в Индии, были привиты 1338 человек. О том, что чувствует себя хорошо и не наблюдает у себя никаких осложнений, заявил прессе врач Черкасской областной больницы Евгений Горенко, который вакцинировался первым в стране. Но как минимум семь человек пожаловались «на неблагоприятные обстоятельства после иммунизации». Хотя, по словам главного санврача Виктора Ляшко, эти случаи несерьёзные.

Киев получил 42,6 тыс. вакцин Covishield, предназначенных в первую очередь для медиков. Врач Павел Бык, который вакцинировался 25 февраля, заявил «Вестям», что чувствует себя хорошо: «Через 24 часа колбасило, как при лёгком ОРЗ. Реакция была, как на противогриппозную вакцину. Сейчас всё хорошо».

Другие медики массово отказываются вакцинироваться. Так, врач одной из бригад скорой помощи, который уже год работает с больными COVID-19, Андрей Д. заявил «Вестям», что написал отказ от вакцинации, как и большинство его коллег.

«Я не знаю точных цифр, поскольку вакцинация только началась. Но большинство отказались прививаться. Среди медиков большое недоверие к индийской вакцине, наспех купленной нашими чиновниками. Если бы это были вакцины AstraZeneca, Moderna или Pfizer, я бы лично ещё подумал. Ведь именно их изначально обещали, а не китайскую или индийскую», — рассказывает врач.

Подобная ситуация сложилась и в Александровской больнице Киева.

«Вакцинируются, но единицы. А зачем? Большинство уже переболели и имеют антитела. У меня лично 4,5 lgG. А принудительно нас никто не заставит. Я вообще не понимаю, зачем её завезли в таком количестве, притом что нам ещё не полностью выплатили ковидные проценты. Пусть сначала на Верховной раде её испробуют», — сказала «Вестям» медик, работающая в ковидном отделении.

Примечательно, что военные, с которыми удалось поговорить изданию, также не спешат прививаться от вируса.

«В нашем подразделении согласился привиться только один человек. Остальные написали отказ. Мы имеем на это право», — рассказал один из военных «Вестям».

Врач-инфекционист Евгений Дубровский объясняет, что медики не состоят в группе риска, по­этому вакцинировать их первыми не имеет смысла.

«80—90% персонала ковидных госпиталей, экстренной помощи, семейные врачи уже переболели, и они имеют антитела. Есть ли смысл их вакцинировать? А если медики, которые уже год работают с ковидными больными так и не заболели — значит, у них сильная иммунная система, так зачем их трогать?» — говорит Дубровский.

Глава Свободного профсоюза медработников Украины Олег Панасенко считает, что власти сделали всё, чтобы медики не доверяли завезённой вакцине Covishield.

«Смущает то, каким образом вакцина попала к нам. Согласно документам, регистрация индийской вакцины Covishield прошла через фирмы-прокладки, а не напрямую — по договору между производителем и правительством Украины», — отметил Панасенко.

В Госреестре лекарственных средств указано, что вакцина Covishield, производящаяся в Индии, поставляется на Украину через ООО «Грейс оф Год». Компания зарегистрирована в Киеве всего три месяца назад, а её уставный капитал составляет 28 тыс. гривен. Её основателем является Кумар Пранаав. На сайте YouControl основным видом деятельности компании указана оптовая торговля фармацевтическими товарами, но среди других видов деятельности указана также торговля овощами, фруктами, мясом.

Впрочем, Степанов уверяет, что никакой «зрады» нет.

«Производитель вакцины — индийский институт сывороток Serum Institute of India, который производит её по соглашению с AstraZeneca. Но у Serum нет своего представительства на Украине. И он уполномочил компанию «Грейс оф Год» представлять её интересы на Украине», — говорит Степанов.

Тем временем, продолжает издание, на этой неделе стартует запись на бесплатную вакцинацию на портале государственных услуг или в мобильном приложении. Об этом «Вестям» сказали в Министерстве здравоохранения.

«Запись на бесплатную вакцинацию будет происходить в мобильном приложении, через горячую линию Минздрава, а также у семейных врачей. На основании электронных заявок будет сформирована «карта спроса», которая поможет оперативно распределять вакцину согласно очереди. Записаться может любой украинец, в том числе люди от 18 до 59 лет вне приоритетных групп», — рассказали «Вестям» в пресс-службе Министерства здравоохранения.

При этом украинцев из категорий риска — по возрасту, профессии, состоянию здоровья — будут вакцинировать в первую очередь.

Пока же из-за отсутствия желающих вакцину просто утилизируют. В Минздраве «Вестям» объяснили, что такая процедура предусмотрена из-за жёстких правил и особенностей упаковки препарата.

«Открытую ампулу с вакциной можно хранить не более шести часов. Поэтому региональные координаторы должны составлять списки желающих», — сказали «Вестям» в ведомстве.