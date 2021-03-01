TVE – ситуация в Мьянме заставляет опасаться повторения «кровавой бани» конца 1980-х

01.03.2021, 14:46, Новости дня

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Несмотря на жёсткую реакцию военной диктатуры на протесты против недавнего госпереворота, жители Мьянмы продолжают выходить на улицы, передаёт TVE. Протестующие просят международное сообщество ввести санкции против мьянманской армии. А несколько азиатских стран собираются рассмотреть вопрос о том, какие действия они могут предпринять, чтобы избежать повторения «кровавой бани» конца 1980-х годов, говорится в материале.

Это один из самых драматичных моментов очередного дня протестов в Мьянме против госпереворота, осуществлённого военными 1 февраля. На юге страны, в городе Тавой, солдат передал оружие полицейскому, который затем выстрелил. На этих кадрах, снятых одним из местных жителей, они, по всей видимости, радуются тому, что пуля в кого-то попала.

Местные СМИ говорят как минимум о трёх погибших в этом городе. Также сообщается о подтвердившихся фактах того, что полиция и армия использовали боевые патроны, а также слезоточивый газ и резиновые пули.

Десятки тысяч человек продолжают требовать от военных, чтобы те вернули отобранную демократию и освободили президента Аун Сан Су Чжи, которая до сих пор фактически является лидером страны.

Протестующие также просят международное сообщество ввести санкции против мьянманской армии. Несколько азиатских стран собираются рассмотреть вопрос о том, какие действия они могут предпринять, чтобы избежать кровавой бани, поскольку ситуация порождает опасения о возможном повторении событий конца 1980-х годов, когда предыдущая военная диктатура убила тысячи бирманцев.

МАВИ ДОНЬЯТЕ, корреспондент TVE: Если информация подтвердится, то это будет отнюдь не первый случай, когда армия и полиция используют боевые патроны. Они уже так поступали в предыдущие недели. Ранее уже сообщалось о трёх погибших. Но жёсткий ответ военной диктатуры не остановил акций протеста в рамках движения, которое уже называют «бирманской революцией». И ситуация вызывает беспокойство, поскольку напряжённость продолжает нарастать.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2021 года.