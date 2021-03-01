По Млечному Пути с огромной скоростью летит аномальный объект

01.03.2021, 14:44, Новости дня

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Летящую с огромной скоростью звезду случайно обнаружили британские астрономы. Наблюдения позволили установить, что она движется со скоростью 900 000 км/ч, а ее масса примерно в два с половиной раза меньше, чем у Солнца.

Самый большой сюрприз состоит в том, что данный объект пересекает нашу галактику Млечный Путь. Приведет ли это к крупным космическим катастрофам? Вопрос звучит как риторический. Следовало бы спросить: где и когда?

Также ученых удивил химический состав карлика, который почему-то состоит не из водорода и гелия, а из кислорода и неона. Астрономы предполагают, что данная звезда образовалась в результате разрушения какого-то другого светила. Был взрыв, который и придал такую высокую скорость движения.