 

Большинство украинцев против дистанционного обучения в школах во время карантина – опрос

01.03.2021, 14:40, Новости дня
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52,8% украинцев негативно относятся к дистанционному обучению в школах во время карантина, почти две трети опрошенных не хотели бы, чтобы элементы дистанционного обучения оставались в школах после завершения ограничительных мер. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в январе 2021 года исследовательской компанией “Active Group”.

Респондентов спросили об их отношении к дистанционному обучению, которое внедрялось в школах во время карантина в Украине.

34,5% опрошенных ответили, что относятся отрицательно, 18,3% – “скорее отрицательно”, 24% – “скорее положительно”, 14,1% – положительно. 9,1% респондентов не смогли ответить.

В то же время, 44,4% украинцев против того, чтобы оставлять в школах элементы дистанционного обучения после завершения карантина, 21,4% считают, что “скорее не стоит”.

По мнению 23,7% респондентов, дистанционное обучение в январе 2021 года было “более эффективным”, чем во время весеннего карантина в прошлом году, “менее эффективным” обучения в январе назвали 24,1% украинцев, 20,7% респондентов разницы в эффективности не увидели.

Опрос проводился с 23-го по 25 января 2021 года. Метод – CATI (телефонные интервью с четко структурированной анкете с помощью интеллектуальных систем). География: вся территория Украины, за исключением оккупированных регионов. Всего опрошено 1200 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта (город / село). Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%.

Инфографика: activegroup.com.ua

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал “карантин зимних каникул”. В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

По оперативным данным Министерства образования и науки, 25 января большинство заведений общего среднего образования в Украине начали образовательный процесс в очной форме обучения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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