Зеленский: В праздничные и выходные дни не должно уменьшаться количество вакцинаций от COVID-19

01.03.2021, 14:40, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский на совещании 1 марта заявил, что в праздничные и выходные дни в стране не должно уменьшаться количество вакцинаций от COVID-19. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

“Наши военные должны получить прививку среди первых, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне. Поэтому вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные дни не уменьшать количество вакцинированных”, – подчеркнул глава государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что уже начал работу сайт для записи на вакцинацию.

“С сегодняшнего дня украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию против COVID-19 онлайн или по телефону горячей линии. База присланных заявок позволит четко организовать логистику и в максимально сжатые сроки обеспечить людей безопасными вакцинами”, – сказал глава Кабмина.

В свою очередь вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что записаться на вакцинацию можно через приложение “Дія”, портал “Дія”, а также через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Данное сообщение отображается, если пользователь приложения “Дія” не входит ни в одну из первоочередных групп вакцинации. Скриншот из приложения “Дія”

“Это высококачественный онлайн-продукт, где каждый украинец может записаться в список ожидания. Когда, согласно дорожной карте по вакцинации, наступит соответствующий этап, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретную дату и время визита”, – уточнил Федоров.

Главный санитарный врач, замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что с помощью мобильных бригад до конца текущей недели можно увеличить количество прививок до 11 300, а главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что на данный момент уже вакцинировано 208 военнослужащих, 178 из них – военные медики.

С начала вакцинации в Украине привился уже 3141 человек препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield), отметил глава правительства. За последние сутки в Украине от COVID-19 привили 90 человек.

Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. В первый день успели сделать 159 прививок. 25 февраля во всех областях Украины уже начали делать прививки.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca.

Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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