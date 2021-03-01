Степанов вакцинировался от коронавируса

01.03.2021, 14:40, Новости дня

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Министру здравоохранения Максиму Степанову 1 марта сделали прививку от коронавируса. Трансляция велась на странице Минздрава в Facebook.

Отмечается, что он сделал укол в Александровской больнице.

“Это точнотебя защитит. И когда ты выбираешь, вакцинироваться или нет, сразу подумай: если ты не вакцинировался, то ты играешь в игру… Если ты, не дай бог, заболеешь, каким будет течение болезни? А если вакцинировался, то не заболеешь вообще или в легкой форме перенесешь”, – сказал Степанов.

Он отметил, что получил возможность привиться из-за внесения изменений в Национальный план вакцинации.

https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/813387126226033/

Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии. На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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