В Петербурге найдена мертвой бывшая участница Little Big

01.03.2021, 14:40, Новости дня

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39-летняя бывшая участница российской группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в своей квартире, расположенной на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом 1 марта сообщило “РИА Новости” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации РЕН ТВ, причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность. Отмечается, что тело артистки обнаружила волонтер – у Кастельянос была третья группа инвалидности, она с детства страдала ахондроплазией. Следов насильственной смерти на теле Кастельянос не выявлено.

Солист группы Илья Прусикин 1 марта на своей странице в Instagram подтвердил смерть бывшей коллеги.

“Не стало хорошего человека. С Анной Каст мы начинали Little Big, но в дальнейшем наши пути разошлись. В Ане жизненной энергии и силы было больше чем в нас всех… Но судьба распорядилась иначе… Для меня она всегда жива!” – написал Прусикин.

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Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin)

Кастельянос принимала участие в записи треков к первому альбому Little Big. Артистка также снималась в российских сериалах.

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