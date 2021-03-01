Есть пострадавшие: в Челябинской области автобус врезался в грузовик

01.03.2021, 14:38, Разное

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Утром 1 марта на одной из трасс Челябинской области идущий по маршруту Усть-Катав — Катав-Ивановск автобус марки “ГАЗ” врезался в грузовик Volvo, передает URA.Ru. Число пострадавших в результате столкновения составило девять человек, среди которых четверо детей. Сообщается, что причиной аварии стало несоблюдение дистанции и потеря управления на спуске.