Политолог Суздальцев заявил о планах Лукашенко основать “президентскую династию”

01.03.2021, 14:38, Разное

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По словам эксперта, Александру Лукашенко нужна поддержка России для того, чтобы удержаться на посту главы республики. Но получить финансовую помощь он может только при одном условии – если вернется к сочинским договоренностям, то есть проведет реформу Конституции и начнет транзит власти.

“Лукашенко попал в политическую ловушку”, – подчеркнул Суздальцев.

Обозреватель усомнился в том, что белорусский лидер выполнит обещания, которые дал российскому коллеге Владимиру Путину. Вместо этого Лукашенко попытается основать “президентскую династию”. Первый шаг уже сделан: один из сыновей политика Виктор возглавил Национальный олимпийский комитет.

Суздальцев отметил, что Виктора готовили к политической деятельности много лет. Старший наследник президента изучал политологию, риторику и другие дисциплины. Его отношение в России ничем не отличается от отцовского: в соседях он видит источник кредитов.

В заключение политолог задался вопросом, удастся ли Александру Лукашенко воплотить свой замысел и передать власть сыновьям? Этой весной в республике ожидается подъем протестной активности. Лидер оппозиции Светлана Тихановская пообещала усилить давление на президента и чиновников.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал данные о том, что один из его сыновей может возглавить Белоруссию. Подробно об этом можно узнать из материала на сайте “Дни.ру”.