Хакеры смогли взломать почтовый сервис Gmail с помощью расширения для браузера Firefox

01.03.2021, 14:36, Разное

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Китайские хакеры научились взламывать популярный почтовый сервис Gmail при помощи обычного расширения для браузера Firefox под названием FriarFox. После заражение в руки злоумышленникам попадала вся переписка жертвы.

Расширение FriarFox является модификацией другого расширения Gmail Notifier, которое аналогичным образом используется для кражи конфиденциальной информации. Программа имеет открытый исходный код, благодаря которому хакеры могут найти уязвимые места и впоследствии воспользоваться ими.

Для получения доступа к почте Gmail китайская хакерская группировка TA413 отправляла фишинговые письма, внутри которых имелась ссылка, перенаправлявшая на поддельную страницу обновления Adobe Flash Player. После перехода злоумышленники могли прочитать не только всю переписку, но и полностью получить контроль над почтовым ящиком. При этом в основном атакам подвергались тибетские организации. Скомпрометировать себя можно было только при условии, что пользователь заходил в Gmail через браузер Firefox.

Источник: www.ferra.ru