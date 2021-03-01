Доктор рассказала о появлении головной боли из-за длительной работы за компьютером

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01.03.2021, 14:36, Разное
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Медицинский специалист Элли Кэннон рассказала, какая связь существует между длительной работой за компьютером и головной болью. Из-за статического напряжения мышц, возникающего при сидячей работе за компьютером или другими устройствами, в глазах происходит замедление кровотока.
Одним из симптомов продолжительной работы за компьютером является утомляемость и покраснение глаз, однако впоследствии может развиться сильная головная боль. По словам доктора Элли Кэннон, происходит это из-за чрезмерного напряжения глазодвигательных мышц, ведь органам зрения приходится обрабатывать множество информации, получаемой с экрана монитора или дисплея смартфона.

В результате длительного статического напряжения глазодвигательных мышц в глазах происходит замедление кровотока. На фоне этого начинает развиваться кислородное голодание, из-за которого органы зрения краснеют и у них расширяются сосуды. Однако эта же причина приводит к возникновению сильных головных болей. Во избежание появления таких ситуаций доктор советует больше спать и делать перерывы во время длительной работы за компьютером.

Источник: tvzvezda.ru



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