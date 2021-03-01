 

Актер Деревянко попытался сравнить Хабиба Нурмагомедова с Леонардо Ди Каприо

01.03.2021, 14:36, Разное
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Российский актер Павел Деревянко сравнил бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с Леонардо Ди Каприо. Он пытался найти такого артиста из Голливуда, которому бы мог соответствовать спортсмен, однако Ди Каприо на эту роль, по его мнению, не подходит.
По словам Павла Деревянко, они, может, и походят друг на друга, но имеют больше отличий. Леонардо Ди Каприо российский актер назвал утонченным человеком. В свою очередь Хабиб Нурмагомедов является олицетворением мощи и горского духа. А объединяет их то, что они оба — профессионалы своего дела.

Ранее Хабиб Нурмагомедов раскритиковал действующего лидера Франции Эмманюэля Макрона после его слов об исламистах. Но после этого Павел Деревянко не изменил своего отношения к нему, он до сих пор восторгается этим спортсменом и чемпионом UFC.

Источник: www.sport-express.ru



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