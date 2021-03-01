 

Суд в Комсомольске-на-Амуре внес роман Островского «Как закалялась сталь» в список экстремистских материалов

01.03.2021, 14:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ленинский суд Комсомольска-на-Амуре вынес решение о внесении романа Николая Островского в федеральный перечень экстремистских материалов. Лингвистическая экспертиза выявила в тексте «возбуждение вражды в отношении представителей церкви и участие в незаконных вооруженных формированиях». Иск поступил от местного жителя Виктора Лещинского. 

Эксперты обнаружили в тексте многочисленные нарушения действующего законодательства главным героем романа Павлом Корчагиным, а также его окружением. В частности, было выявлено, что «Корчагин в период с 1917 по 1930 гг подсыпал отцу Василию махорку в пасхальное тесто с целью разжечь вражду к представителям православной церкви, участвовал в незаконных вооруженных формированиях – так называемой Красной Армии, активно способствовал насильственному изменению строя и нарушению территориальной целостности Российского государства; вступил в большевистскую партию». 

Последствием судебного решения станет изъятие романа Островского из библиотек и книжных магазинов, а также блокировка доступа к интернет-ресурсам, осуществляющих размещение фрагментов романа. Ряд улиц, названных в честь главного героя книги, переименуют, а одноименный фильм будет разрешено транслировать только в случае корректировки концовки, в которой Павел должен раскаяться в служении «преступному коммунистическому режиму» и «спалить до тла» написанную им автобиографическую повесть.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Россиянам предложили добавить льготы по налогам

14.02 / Жириновский назвал неизбежным уход Лукашенко: Даже обласканные чиновники устали

25.07 / «20 лет спустя»

12.02 / Жуткие опыты пришельцев имеют реальную медицинскую основу? – Тайна большой иглы, вонзаемой в живот

27.11 / От Черной пятницы до “зеленых” инициатив: дайджест fashion-новостей недели

23.10 / На Кубани мужчина топором зарубил бывшую любовницу

02.09 / Навальный отравлен «Новичком»

23.12 / Вор должен рулить в стране

09.08 / Мнение: Киев испугался выбора жителей Донбасса

11.08 / Гороскоп на сегодня, 12 августа 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска