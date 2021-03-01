Суд в Комсомольске-на-Амуре внес роман Островского «Как закалялась сталь» в список экстремистских материалов

01.03.2021, 14:31, Разное

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Ленинский суд Комсомольска-на-Амуре вынес решение о внесении романа Николая Островского в федеральный перечень экстремистских материалов. Лингвистическая экспертиза выявила в тексте «возбуждение вражды в отношении представителей церкви и участие в незаконных вооруженных формированиях». Иск поступил от местного жителя Виктора Лещинского.

Эксперты обнаружили в тексте многочисленные нарушения действующего законодательства главным героем романа Павлом Корчагиным, а также его окружением. В частности, было выявлено, что «Корчагин в период с 1917 по 1930 гг подсыпал отцу Василию махорку в пасхальное тесто с целью разжечь вражду к представителям православной церкви, участвовал в незаконных вооруженных формированиях – так называемой Красной Армии, активно способствовал насильственному изменению строя и нарушению территориальной целостности Российского государства; вступил в большевистскую партию».

Последствием судебного решения станет изъятие романа Островского из библиотек и книжных магазинов, а также блокировка доступа к интернет-ресурсам, осуществляющих размещение фрагментов романа. Ряд улиц, названных в честь главного героя книги, переименуют, а одноименный фильм будет разрешено транслировать только в случае корректировки концовки, в которой Павел должен раскаяться в служении «преступному коммунистическому режиму» и «спалить до тла» написанную им автобиографическую повесть.

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