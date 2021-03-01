Выходим из зимней спячки: каких витаминов нам не хватает весной?

01.03.2021, 14:22, Разное

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Многие ошибочно называют это состояние авитаминозом, но, к счастью, большинству он не грозит. Авитаминоз — это полное отсутствие какого-то витамина в организме. До такого состояния можно дойти проживая (и не один год) на крайнем Севере и питаясь подножным кормом. Весной у нас есть риск гиповитаминоза — недостатка витаминов.

Куда деваются витамины зимой?

«Зимой качество нашего рациона значительно снижается, потому что далеко не каждый может позволить себе ежедневно употреблять свежие фрукты и овощи. Ухудшается и качество продуктов: яблоко, полгода пролежавшее на складе, содержит гораздо меньше питательных веществ, чем когда он было сорвано с дерева. Опять же, многочисленные праздники и застолья не улучшают наш рацион», – объясняет врач клинической фармакологии Чеховской областной больницы Андрей Кондрахин.

Примерно с ноября до начала марта в большинстве регионов РФ очень мало солнца, необходимого для синтезирования витамина D. Гиповитаминоз обостряется с началом весны, когда организм «просыпается» и ускоряется метаболизм. Витамины начинают усваиваться активнее, и дефицит становится особенно заметным.

Чего нам может не хватать?

Из-за нехватки инсоляции многие из нас испытывают дефицит витамина D или кальциферола, большую часть которого мы получаем под действием солнечного света. Этот витамин необходим для здоровья костей, поскольку он помогает кальцию усвоиться в тонком кишечнике. Он также обладает антиоксидантным эффектом и необходим иммунитету для борьбы с инфекцией.

Многие из нас испытывают дефицит витаминов группы В, которые участвуют во многих биохимических процессах нашего организма. Они нормализуют работу нервной и сердечно-сосудистой системы, способствуют здоровью кишечника и кожи, поддерживают психическое здоровье, участвуют в энергообмене и работе мышц.

Витамины этой группы мы получаем преимущественно с продуктами питания, но как мы знаем, обеспечить полноценный рацион зимой весьма непросто.

«Синтезировать эти витамины помогают микроорганизмы в пищеварительной системе, поэтому проблемы со здоровьем ЖКТ усугубляют этот дефицит», – сообщил Андрей Кондрахин.

По словам врача, многие из нас сейчас испытывают нехватку витамина С из-за воспалительных реакций, вызванных ОРВИ, к которым добавился COVID-19. Витамин С – это мощный природный антиоксидант, который защищает клетки и ткани организма от вредного воздействия свободных радикалов, способствующих ослаблению мышц.

Как понять, каких витаминов мне не хватает?

Ниже перечислены некоторые признаки гиповитаминозов. Нужно сделать оговорку, что приведенные симптомы могут появляться и по другим причинам (например, заеды могут быть следствием инфекции).

Заеды в уголках рта свидетельствуют о нехватке витамина В2.

Неприятный запах изо рта может быть вызван дефицитом витамина B3.

Даже при слабых ушибах у вас появляются и долго не проходят синяки? Скорее всего, вы получаете мало витамина C.

Одна из возможных причин хронических запоров — дефицит витаминов группы B.

Причиной головокружения и шума в ушах может быть недостаток витаминов B3 и E, а также марганца и калия.

Краснота глаз, неспособность быстро адаптироваться в темноте иногда связаны с нехваткой витаминов A и B2.

Перхоть появляется в том случае, если в дефиците витамины B12, B6, F и селена.

Тусклые и ломкие волосы — признак недостатка витаминов В, F и йода.

Выпадение волос иногда связано с нехваткой витаминов B9, C, H, инозита.

Причиной бессонницы может быть дефицит витаминов группы B, калия и кальция.

Частые кровотечения из носа бывают вызваны недостатком витаминов C, K и В3.

Угревая сыпь и красные пятна на шее — признаки дефицита витаминов А и B.

Чтобы точно узнать, каких витаминов вам не хватает, необходимо сдать анализ крови, который определит дефицит, отметил Андрей Кондрахин.

«Не стоит поддаваться заманчивой иллюзии “сейчас я что-нибудь пропью и мне станет легче”. Это так не работает. Даже если вы накупите кучу дорогостоящих баночек, это вам не поможет, если вы не принимаете те витамины, которые вам необходимы, и в нужном количеству. Дозировку должен определить врач, поскольку при самостоятельном приеме есть риск переусерlствовать. Например, передозировка витамина D может привести к избыточному количеству кальция, а витамин А токсичен для печени», – считает Андрей Кондрахин.