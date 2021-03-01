 

Слова петербургского ученого о холокосте признали реабилитацией нацизма

01.03.2021, 14:18, Новости дня
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Прокуратура Ленобласти провела проверку скандальных заявлений профессора Владимира Матвеева из Санкт-Петербурга, отрицавшего факт холокоста, установив в его словах реабилитацию нацизма, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Гражданин публично совершил действия по реабилитации нацизма, а именно отрицание фактов, установленных приговором международного военного трибунала, и наказания главных военных преступников европейских стран «оси». Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»)», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в некоторых региональных СМИ и Telegram-каналах были опубликованы высказывания Матвеева, прозвучавшие на вебинаре для педагогов Ленобласти. Согласно этим сообщениям, Матвеев усомнился в факте холокоста и заявил, что говорить о жертвах Холокоста «некорректно». Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей. После этого в официальном Telegram-канале Ленинградской области появился комментарий, что это «частное мнение на тему холокоста». Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко извинился перед еврейской общиной за скандальные заявления ученого.

Президент Владимир Путин заявлял, что холокост был одной из самых трагических, мрачных страниц мировой истории. Российский лидер подчеркивал, что «преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения». Путин говорил, что «конец этим неслыханным злодеяниям положила Красная армия, которая разгромила нацизм, спасла от истребления и порабощения не только еврейский, но и другие народы планеты».



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