В США признали провал истребителей F-35

01.03.2021, 14:18, Новости дня

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Военно-воздушные силы США смирились с провалом при создании F-35, которым в течение целого десятилетия пытались заменить главный американский истребитель F-16, пишут американские СМИ.

Из материала следует, что на фоне растущей конкуренции конструкцию F-35 существенно усложнили, что замедлило разработку, увеличило затраты и снизило надежность проекта. В результате руководителям ВВС пришлось принять тот факт, что они не смогут компенсировать проверенные временем F-16 таким же числом F-35. И военные уже допускают, что им придется запустить новую программу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

«Разговоры со стороны ВВС США о необходимости создания новых легких истребителей выступают негласным признанием того, что программа самолетов F-35 Lightning II провалилась», – говорится в статье.

При этом, как предполагают авторы материала, даже если американские ВВС все же предпримут такую попытку, есть большая вероятность, что сценарий повторится, и новый истребитель не придет на смену F-16, а снова окажется таким же дорогим, ненадежным и посредственным, как F-35.

Ранее сообщалось, что если Китай остановит поставки своих редкоземельных металлов за океан, то ВПК США долго не сможет оправиться от такого удара. В частности, пострадает производство истребителей F-35.

Агентство Bloomberg со ссылкой на управление Пентагона по испытаниям сообщало, что у F-35 имеется 871 дефект, подрывающий его боеготовность. Изъяны связаны с программным обеспечением и аппаратурой самолета, десять из них относятся к потенциально серьезным проблемам первой категории: речь идет о критических дефектах, которые способны поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.

Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем.