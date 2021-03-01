«На подвиг отчизна зовет»

01.03.2021, 13:58, Разное

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Большие сборные концерты на ТВ как акт патриотического воспитания.

Петр Саруханов / «Новая газета»

«…А теперь, — объявила дикторша сладким голосом, — в исполнении народной артистки Зирки Нечипоренко прозвучит украинская народная песня»… «Гандзя-рыбка!» — сказал я вслух и как в воду глядел… Не знаю почему, но именно «Гандзя» исполнялась на всех торжественных концертах, посвященных партийным съездам и Дню милиции или еще чему-то подобному… Боже мой, думал я, неужели в этой стране и вправду никогда ничего не изменится?»

Это Владимир Войнович. Антиутопия «Москва 2042». А вот вам Москва-2021. Большой торжественный концерт ко Дню защитника Отечества. Транслирует Первый канал. Однако кое-что с советских времен, которые вспоминает герой Войновича, все-таки изменилось. Где теперь та «Гандзя»? Теперь на концертах звучат исключительно песни отечественного производства.

С советских времен поменялся и сценарий концертов, приуроченных к важным праздникам и памятным датам. Тогда алгоритм был прост: в первом отделении — солисты оперы и балета, хор имени Пятницкого и Ансамбль народного танца Игоря Моисеева. Во втором (на сладкое) — звезды советской эстрады. Ради них и рвались зрители на эти концерты.

Ныне же большой сборный концерт — это не просто песни и пляски, а серьезный акт патриотического воспитания, демонстрация и утверждение в сознании российского гражданина главных государственных скреп.

На большом экране колосятся тучные хлеба, взмывают ввысь космические корабли, бороздят морские просторы новейшие авианосцы.

Боевые расчеты приветствует лично президент Российской Федерации. К традиционным символам мощи добавились купола соборов, звон колоколов, светлый лик Иисуса Христа… На сцене военные оркестры, российский стяг и… совсем неожиданные для действа подобного жанра ведущие.

На смену дикторам старшего поколения призваны молодые телешоумены — Дмитрий Борисов и Яна Чурикова, правда, пока парный конферанс патриотического содержания дается им непросто. Если Яна Чурикова уже поднаторела в ведении разных музыкально-развлекательных проектов и потому произносит не вполне типичные для нее тексты с энтузиазмом, то Дмитрий Борисов в этом деле новичок

и не всегда справляется с выражением лица, на котором нет-нет да и проступает изумление: «Что я несу? Где я?».

А тексты, которыми прослоено действо, и впрямь знатные — будто их писал то ли тролль восьмидесятого уровня, то ли сценарист киножурнала «Новости дня», законсервированный полвека назад и теперь вновь призванный на пропагандистский фронт:

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«В разное время поднимались на Русь иноземные полчища, но смело выходили на бой наши предки. В 2021 году РФ отмечает 800 лет со дня рождения великого князя, святого Александра Невского, который олицетворяет все лучшее, что есть в народе России».

На сцене, иллюстрируя сентенции ведущих, многочисленная костюмированная массовка исполняет песнь «Въезд Александра во Псков» из кантаты Прокофьева «Александр Невский»:

На Руси родной, на Руси большой

Не бывать врагу!

Переход к новой славной вехе-скрепе стремителен. Опуская иные ратные подвиги доблестных сынов Руси родной — Куликовскую битву, Минина и Пожарского, войну 1812 года, — причудливая творческая мысль создателей концерта сразу уносит зрителей в Космос:

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«Как когда-то Петр I прорубил окно в Европу, так и эти 108 минут полета Гагарина открыли человечеству дорогу в космос».

Песня «Знаете, каким он парнем был» и хореографическая композиция «Укрощение огня» подкрепляют тему космического прорыва.

Следом на связь с залом выходит российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе с отчетом о проделанной работе

— ему посвящают песню «Мы долгое эхо друг друга» Тамара Гвердцители и Лев Лещенко.

Связь времен и память поколений иллюстрируется через портреты живых ветеранов и песню «Мой милый, лишь бы не было войны».

Новая категория защитников Отечества — присутствующие в зале изобретатели вакцины «Спутник V» и врачи — борцы с пандемией. Ансамбль исполнителей посвящает им песню «Дорогие доктора». При этом, несмотря на действующие в РФ пандемические ограничения, зал полнехонек и, что характерно, ни одного зрителя в маске, вроде бы обязательной для ношения в публичных местах.

Впрочем, жизнь и героические усилия специалистов побеждают даже пандемию, и в ознаменование долгожданной победы звучит песня «Я люблю тебя, жизнь» в исполнении заслуженного артиста Монголии Ганбаатара Ариунбаатара .

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«Сегодня непростые времена, но, несмотря на все препятствия, РФ остается открытой страной, готовой к миру, дружбе и диалогу», — снова вступает ведущий концерта Дмитрий Борисов.

Его слова, добавляя максимум задушевности, подхватывает Яна Чурикова:

«Такой мы народ. Вот не помним зла. Все равно распространяем любовь и дружбу, готовы делиться всем, что у нас есть. Правильно сказал однажды Тютчев: «Умом Россию не понять…».

После финальной строки «…В Россию можно только верить» военный хор запевает «Степь широкую», его сменяет национальный балет «Кострома» с хореографической композицией «Быстриночка», а «Кострому» — Кубанский казачий хор с песней «Трава моя, трава», название которой в контексте прочих скреп кажется несколько двусмысленным.

Произведения ярко выраженного гражданственного звучания («Я люблю тебя, Россия», «Гляжу в озера синие», «Богатырская наша сила») время от времени все же перемежаются лирическими хитами («Белой акации гроздья душистые», «Вальс «Бостон», «Есть только миг»), а на сцену выходят мастера эстрады Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, Валерия — тоже своего рода духовные скрепы, без которых невозможно представить культурную жизнь сегодняшней России.

Куда ни кинь — всюду скрепы.

Депутаты Госдумы сразу после праздника предложили ужесточить уголовное наказание за оскорбление ветеранов и реабилитацию фашизма. Попытка дискуссии в ток-шоу «Время покажет» захлебнулась после сурового отпора, который ведущий Анатолий Кузичев дал хулителям и клеветникам, покушающимся на святое.

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«Да, — сказал он, — мы понесли страшные потери, но это цена Победы. Вести дискуссии на эти темы неуместно. Есть память — ее надо не предавать, не подпиливать и не дискутировать. А то набегают термиты-либералы и начинают наши скрепы грызть своими либеральными зубами».

Бог мой, неужели и вправду в этой стране никогда ничего не изменится?

Ирина Петровская

Обозреватель «Новой»

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