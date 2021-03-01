 

В РФ официально стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A версии 4G

01.03.2021, 13:54, Новости дня
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О грядущем старте продаж нового смартфона эконом-класса с поддержкой только формата связи 4G компания Samsung сообщала еще в январе текущего года. Но только теперь официально объявлено о появлении данной версии Galaxy A32 на полках российских магазинов.

Ранее был представлен аналогичный гаджет, но по более высокой цене и с поддержкой сетей пятого поколения. Прекрасный аппарат, говорят эксперты. Только зачем платить больше, если никакого 5G на большей части территории РФ еще просто нет.

Цена 4G-версии данной модели составляет 19 900 рублей. Диагональ экрана здесь имеет 6,4 дюйма. Частота обновления картинки – 90 Гц. Кроме того, есть отличная камера на 20 Мп и установлено более прочное стекло на дисплее.



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