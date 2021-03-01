Под брендом Honor выйдет смартфон Magic с гибким экраном

01.03.2021, 13:54, Новости дня

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Получивший независимость от главного китайского гиганта бренд Honor развивается быстрее, чем в составе материнской компании. Как стало известно, сейчас ведется разработка нового смартфона с гибким экраном, который будет принадлежать к линейке гаджетов Magic.

Кроме того, компания представит принципиально новый планшет, сообщают компетентные источники. Судя по всему, это будет очередная флагманская модель.

Инсайдеры также говорят о выходе целого ряда устройств под брендом Honor в ближайшее время. Источником новостей в данном случае стал известный сетевой информатор Digital Chat Station, которому привыкли доверять авторитетные профильные издания. Стоит внимательно следить за сообщениями в новостных лентах.