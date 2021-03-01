 

В Кремле ответили на слова Байдена о Крыме: Аннексии не было, было воссоединение

01.03.2021, 13:50, Новости дня
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Аннексии Крыма РФ в 2014 году “не было”, было “воссоединение” полуострова с Россией. Такую позицию Кремля 1 марта озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет “РИА-Новости”.

Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал заявление президента США Джо Байдена. 26 февраля, в День сопротивления оккупации Крыма, Байден сказал, что Вашингтон никогда не признает оккупацию Крыма РФ. “Крым – это Украина”, – отмечал он.

Песков заявил, что об аннексии полуострова никто не говорит, потому что это “было воссоединение Крыма с Россией”. По мнению Кремля, “воссоединение” было результатом решения Верховного Совета Автономной Республики Крым, “в соответствии со статусом Крыма тогда в составе Украины”.

По словам Пескова, Крым “достаточно давно” имеет статус одного из регионов РФ, и это “надо просто признать”.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Ранее, 23–24 февраля под давлением пророссийских активистов была осуществлена смена исполнительных органов власти Севастополя. 11 марта Верховным Советом Автономной Республики Крым и Севастопольским городским советом была принята “декларация о независимости”.

Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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