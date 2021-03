“Золотой глобус 2021”. Самые яркие наряды церемонии. Фото

01.03.2021, 13:50, Новости дня

78-я церемония награждения победителей премии “Золотой глобус” состоялась в США в ночь на 1 марта в онлайн-формате – многие звезды американского кинематографа во время объявления номинаций подключались к ведущим церемонии по видеосвязи.

При этом часть артистов стали гостями церемонии, трансляция которой велась из отеля The Beverly Hilton и штаб-квартиры телеканала NBC в Нью-Йорке. Издание “ГОРДОН” представляет обзор самых запоминающихся нарядов.

Ведущими вечера стали актрисы Тина Фей и Эми Полер, которые находились в разных студиях, но режиссеры с помощью совмещения изображений создавали иллюзию одновременного нахождения на сцене. Ведущие выбрали для церемонии черные костюмы.

Американская актриса Сальма Хайек посетила церемонию в красном асимметричном наряде от британского дизайнера Alexander McQueen. Актриса объявляла победителей в номинации “Лучший драматический фильм”.

Фото: ЕРА

Голливудская актриса австралийского происхождения Николь Кидман стала гостьей церемонии, подключившись по видеосвязи. Звезда позировала на фоне домашнего интерьера, сидя на диване. Актриса выбрала для вечера черное длинное платье от французского дома моды Louis Vuitton.

Британская актриса Розамунд Пайд, получившая награду в номинации “Лучшая комедийная актриса”, для церемонии выбрала красное многослойное платье.

Американская актриса Джейн Фонда во время получения премии за вклад в кинематограф появилась на сцене церемонии в белом брючном костюме.

Британская актриса и певица Синтия Эриво посетила церемонию в зеленом неоновом платье, дополнив образ высокими светлыми перчатками и босоножками на толстой платформе.

Фото: ЕРА

Кинопремия “Золотой глобус”, организованная Голливудской ассоциацией иностранной прессы, вручается с 1944 года. Считается второй по престижности наградой в киноиндустрии после “Оскара”.

