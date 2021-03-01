Продажные полицейские с нарушениями оформляли украинцам разрешения на оружие, службу расформировали – глава Нацполиции

01.03.2021, 13:50, Новости дня

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Внутренняя служба Национальной полиции Украины раскрыла схему выдачи с нарушениями разрешений на ношение оружия. Об этом 1 марта сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует сайт ведомства.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности (ДВБ) Нацполиции более полугода проверяли работу подразделений контроля за оборотом оружия, и обнаружили, что “разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялась оружие”.

“Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров. У нас есть информация о более 2 тыс. случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, используя поддельные документы”, – отметил глава Нацполиции.

По данным Клименко, ДВБ разоблачила девять полицейских.

“Со службы уволены четыре сотрудника Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции, в том числе первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы полиции. Также уволены пять ответственных сотрудников в регионах, – подчеркнул Клименко.

В Нацполиции рассказали, что глава ведомства подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Завершается создание новых подразделений с другими сотрудниками.

Начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

“Каждое личное дело владельца оружия в Украине будет проверено отдельно относительно законности получения разрешения. Более 2 тыс. разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие – изъято”, – объявили правоохранители.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4335 “Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему”. Он предусматривает введение в Украине удостоверения владельца оружия и Единого государственного реестра гражданского оружия. Законопроект также определяет запрещенное к обороту оружие.

В пояснительной записке к законопроекту сказано (.docx), что, по данным МВД, граждане Украины легально владеют 1,3 млн единиц огнестрельного оружия. А количество неучтенного огнестрельного оружия в стране превышает 4,5 млн единиц, заявил глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин в комментарии “Украина 24”.

В Министерстве внутренних дел и Нацполиции заявили о необходимости принятия законопроекта об обороте гражданского огнестрельного оружия, но выступили категорически против оборота короткоствольного оружия.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию №22/053416-еп о законодательном урегулировании вопросов оборота оружия и заявил, что считает преждевременной его легализацию в стране.

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