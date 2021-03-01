Журавский: Вакцина Covishield, которой прививают в Украине, не работает у людей с ослабленным иммунитетом и не предназначена для лиц старше 65 лет

01.03.2021, 13:50, Новости дня

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“Своя губа – не дура!”.

В Украине продолжается прививка вакциной Covishield. Я, честно говоря, прозрел, когда ознакомился с информацией об этом препарате, размещенной на его официальном сайте:

вакцина не работает у людей с ослабленным иммунитетом. А таких миллионы среди украинцев, ибо плохо питаются, постоянно пребывают в стрессе из-за низких зарплат и пенсий, безработицы;

не предназначена для лиц старше 65 лет. А коронавирус косит как раз эту группу людей;

не исследована при взаимодействии с другими лекарствами. В то же время большой процент нашего населения регулярно принимает какие-то медикаменты;

не установлен срок ее действия. (Тогда какой смысл прививаться таким препаратом?);

размещена в больших флаконах и пригодна только в течение шести часов после их вскрытия!

Поэтому и неудивительно, почему никто из руководства страны не укололся данной вакциной под камеру при всем честном народе. Были бы у власти пребывали настоящие слуги народа, то Covishield никто не покупал бы за бюджетные деньги. Эффективность – 62,10%. У меня вопрос к власти: “Кто вам дал право так бестолково транжирить народные деньги?!”

В политически зрелом государстве власть и народ – единое целое. Это не про Украину. Пришедшая к власти Зе-команда простой народ в расчет не берет. У меня сложилось впечатление, что одна часть украинского начальства втихаря вакцинировалось Pfizer-BioNTech, а другая – ждет своей очереди. Как говорят в народе: “Своя губа – не дура!”.

Источник: “ГОРДОН”

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