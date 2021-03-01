Житомирская область войдет в “красную зону” с 3 марта

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01.03.2021, 13:50, Новости дня
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Житомирская область войдет в “красную зону” эпидемической опасности из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил 1 марта глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко. Трансляцию его брифинга вели на странице в Facebook. 

“К сожалению, у нас неуклонно растет количество заболевших COVID-19. Фактически, третья волна. Сегодня будет заседание областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС), по итогам которого Житомирская область войдет в “красную” зону с соответствующими ограничениями”, – объявил чиновник.

В “красную” зону войдут все районы области, уточнил Бунечко. По его информации, за последнюю неделю в Житомирской области области провели почти 6 тыс. ПЦР-тестов и получили 2716 заболевших COVID-19.

“В последние четыре недели динамика [количества заболевших] выросла от 900 почти до 2,7 тыс, втрое увеличилось количество заболевших”,  – добавил Бунечко.

Министр Кабмина Олег Немчинов позже написал в Telegram, что “красный уровень” эпидемической опасности будет действовать по области с полуночи 3 марта.

По состоянию на утро 27 февраля в Житомирской области COVDI-19 подтвердили почти у 51, 6 тыс. человек, 840 пациентов умерли, а около 44,4 тыс. – выздоровели.

Государственная комиссия ТЭБ и ЧC также ввела “красный” уровень эпидемической опасности в Черновицкой области. Минздрав Украины определил в “красную” зону Ивано-Франковскую область.

С 24 февраля в Украине возобновилось карантинное зонирование.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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