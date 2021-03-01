Врач из Химок не расстроилась после угона Infiniti за два миллиона

01.03.2021, 13:48, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

35-летняя врач-невролог из медцентра в Химках припарковала свой автомобиль Infiniti QX50 2017 года на неохраняемой парковке на Транспортном проезде. Утром машины на месте не было.

Женщина обратилась в полицию, передает РИА ФАН. Стоимость пропавшего автомобиля оценивается почти в два миллиона рублей. Однако, по собственному признанию, сильно из-за произошедшего она не расстроилась – машина застрахована.