 

Врач из Химок не расстроилась после угона Infiniti за два миллиона

01.03.2021, 13:48, Разное
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35-летняя врач-невролог из медцентра в Химках припарковала свой автомобиль Infiniti QX50 2017 года на неохраняемой парковке на Транспортном проезде. Утром машины на месте не было.

Женщина обратилась в полицию, передает РИА ФАН. Стоимость пропавшего автомобиля оценивается почти в два миллиона рублей. Однако, по собственному признанию, сильно из-за произошедшего она не расстроилась – машина застрахована.



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