 

Молодая мошенница из Москвы обокрала пенсионерку из области

01.03.2021, 13:48, Разное
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82-летняя пенсионерка из Сергиева Посада впустила к себе домой молодую даму, представившуюся социальным работником, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Та предложила пожилой женщине оформить льготные путевки, а также обменять устаревшие купюры на новые. Пока старушка заполняла бумаги, ее гостья пробралась в комнату и выкрала 80 тысяч рублей. Подозреваемую удалось задержать. Ей оказалась 22-летняя жительница Москвы. ВЫяснилось, что она причастна к аналогичному ограблению 85-летней женщины.



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