Ученые сообщили, что в пластиковых игрушках содержится около 100 опасных химических соединений

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01.03.2021, 13:46, Разное
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Ученые приняли решение исследовать безопасность пластиковых детских игрушек. Как оказалось, они могут причинять вред здоровью детей из-за большого количества химических соединений, которые отрицательно сказываются на здоровье.
Риски от химических соединений, которые есть в детских игрушках, остаются высокими. Исследователи долгие годы интересуются этим вопросом, чтобы понимать, на сколько широко распространены такие риски. Эксперты в своей работе оценивали химический состав в различных игрушках и поняли уровни влияния таких компонентов на организм людей. Как оказалось, в красочных и ярких игрушках из пластика содержится около 100 опасных химических соединений.

Петер Фантке, специалист Технического Университета Дании, заявляет, что в материалах, которые используют в производстве игрушек, имеется около 419 разных химических веществ. Ученые нашли 126 из них, несущих опасность детям: 8 ароматизаторов, 18 антипиренов и 31 пластификатор.

Многие страны контролируют и определяют условия использования опасных токсических химикатов в игрушках из пластика. Но пока нет правил безопасности, оберегающих детей от негативного действия токсических веществ. Меры, которые есть сейчас, не воспрещают изготавливать продукцию для детей с химическими соединениями, хотя их и признали опасными.

Запрещенные добавки все равно попадают в изделия из пластика и появляются на рынке после перерабатывания пластика, незнания изготовителей или отсутствием норм в стране-производителе. Такую проблему признали крупномасштабной, и был написан перечень химических веществ, которые нужно запретить в производстве в срочном порядке.

Источник: ekovolga.com



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