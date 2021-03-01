Ученые: Проблемы с сердцем могут привести к повреждению мозга

01.03.2021, 13:46, Разное

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Немецкие ученые, которые представляют ведущие медцентры страны, провели исследование, связанное с изучением сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что проблемы с сердцем у пациентов могут привести к тому, что нарушится активность генов в мозге, а именно в центре памяти.

По словам профессора Андре Фишера, представляющего Университет медцентра Геттингена, у людей с диагнозом сердечная недостаточность наблюдается повышенный риск болезни Альцгеймера, а также когнитивный дефицит. Среди причин такой закономерности ученый называет нарушенное кровообращение мозга и гиппокампа, представляющего собой центр управления памятью.

Свои выводы исследователи сделали, основываясь на результатах экспериментов над грызунами. Оказалось, что именно проблемы с сердцем у мышей привели к нарушению активности генов в центре памяти мозга. При этом, результаты тестов на память у лабораторных подопытных с сердечной недостаточностью были намного хуже, чем у их собратьев. Ученые утверждают, что данная тема требует проведения дополнительных исследований.

Источник: ufacitynews.ru