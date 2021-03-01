Из-за проваленного медосмотра Эмбер Херд могут уволить из фильма Warner Bros. «Аквамен 2»

01.03.2021, 13:46, Разное

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Голливудская киностудия Warner Bros. может разорвать контракт с актрисой Эмбер Херд и уволить ее из фильма «Аквамен 2» до начала съемок. Однако причиной этого станет не протестная акция фанатов Джонни Деппа, призывавших к отстранению актрисы со съемок, а проваленный медосмотр.

Анонимные источники распространили в Сети слух, будто Эмбер Херд не смогла пройти медицинский осмотр. В ее контракте указано, что перед съемками она должна быть в отличной форме, но именно этот пункт она нарушила. Теперь ее место может занять Эмилия Кларк, которая уже играла вместе с Джейсоном Момоа, являющимся исполнителем главной роли в «Аквамене», в сериале «Игра престолов».

Актриса уже успела прокомментировать эти слухи. По словам Эмбер Херд, киностудии не руководствуются при подборе актеров платными сообщениями в Сети, поскольку они не имеют под собой реальной почвы. Знаменитость призналась, что съемки сиквела должны стартовать уже в 2022 году, поэтому она с нетерпением их ждет. В оригинальной ленте Эмбер Херд сыграла супругу Аквамена Меру.

Источник: riafan.ru