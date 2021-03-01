Скандалы: Декларация прав администрации президента

01.03.2021, 13:34, Разное

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Суд решил, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отвечает за свою декларацию об имуществе только перед ней

Городской суд Санкт-Петербурга прекратил производство по коллективному иску горожан, требующих установить факт нарушения в декларации губернатора Александра Беглова. Истцы считают, что глава города не задекларировал пользование загородной резиденцией в поселке Комарово и это может стать основанием для его отзыва. В ответ представители губернатора заявили, что «Ильич жил в Смольном и ничего не декларировал». Суд решил, что достоверность сведений об имуществе господина Беглова вправе оценивать только управление президента по противодействию коррупции.

Решение о прекращении производства было принято в четверг в ходе предварительного заседания. Судья Елена Витушкина пришла к выводу, что требования истцов не подлежат рассмотрению и разрешению в порядке административного судопроизводства, поскольку сведения о доходах, расходах и имуществе должностного лица являются конфиденциальными, а проверку их достоверности может проводить только управление президента по вопросам противодействия коррупции.

Напомним, в конце декабря 2020 года исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров обратился в суд с требованием установить факт нарушения в декларации Александра Беглова. По его данным, губернатор не отразил в декларации резиденцию в поселке Комарово, которая находится на балансе горадминистрации и якобы предоставлена главе города в безвозмездное пользование. Чтобы продемонстрировать легитимность этих требований, в роли истцов выступили еще 99 горожан.

Как пояснял господин Пивоваров, иск стал ответом на требования Александра Беглова лишить мандатов оппозиционных муниципальных депутатов из-за незначительных нарушений в их декларациях. По расчетам истцов, если бы суд установил факт нарушения, это позволило бы запустить процедуру отзыва губернатора.

В ходе предварительного заседания судья Витушкина поинтересовалась у истцов, в какой сфере, по их мнению, Александр Беглов нарушил закон: «Если это антикоррупционное законодательство, то какие доказательства вы полагаете возможным предоставить?» Те в ответ пояснили, что факт проживания губернатора в резиденции в Комарово никем не оспаривается, а при необходимости это могут подтвердить свидетели или биллинг мобильного телефона господина Беглова.

«На каком правовом основании суд должен устанавливать место жительства губернатора? — продолжала судья.— Есть специальный порядок проверки достоверности сведений в декларации, его осуществляет управление президента. Почему суд должен подменить собой эту структуру?» Место жительства Александра Беглова — общеизвестная информация, о которой «все в городе знают, и он сам этого не отрицает», не сдавались истцы. «Это не общеизвестная информация: я знаю, что Земля крутится вокруг Солнца, но не то, где живет губернатор»,— парировала Елена Витушкина.

Представитель Александра Беглова, в свою очередь, настаивала, что способа судебного контроля за достоверностью сведений об имуществе губернатора не существует: «Мы оставляем за скобками, что истцы не разделяют фактическое пользование объектом и право пользования им. Почему Беглов не декларирует Смольный? Очевидно, что резиденция в Комарово и Смольный находятся в одном статусе. Губернатор может переночевать в Смольном, но, если он ночует в гостинице, он должен внести в декларацию и гостиницу?

Ильич жил в Смольном и ничего не декларировал. Почему президент США не декларирует Белый дом, премьер-министр Великобритании — Даунинг-стрит? Да потому что у них нет права пользования, оно им не передано».

«Безусловно, мы будем обжаловать это определение, тем более что факт пользования резиденцией ответчиком подтвердился,— сообщила “Ъ” после заседания председатель «Открытой России» Анастасия Буракова.— Все сведения мы также отправим в управделами президента, пусть посмотрят». Госпожа Буракова полагает, что суд принял политически мотивированное решение: «Если будет установлен факт нарушения закона, то следующий шаг — отзыв должностного лица. Этому они противятся как могут».

Суд нарушил права истцов, уверен адвокат международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Максим Камакин: «У граждан в очередной раз отняли конституционное право на обращение в суд. Граждане могут требовать проверки в суде действий должностных лиц, и такая проверка должна быть проведена, должны быть даны оценки. Это же дело фактически оставлено без рассмотрения».

Олег Дилимбетов, Андрей Прах